Le pagelle di De Ketelaere: chi l'ha visto? Non pervenuto, è tenero come un grissino

Uno dei peggiori in campo in Chelsea-Milan è stato sicuramente Charles De Ketelaere. Il fantasista dei rossoneri, nel 3-0 dei Blues, non ha brillato e La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 4,5: "Piattino, in tutti i sensi. Senza picchi lui, tenero come un grissino, il suo piatto nell'azione clou. Aggredito fisicamente, cerca poco la palla". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Soffre la struttura fisica dei centrocampisti del Chelsea, che gliela fanno pesare su tutti i palloni" e Tuttosport: "Non pervenuto. Scherzato sul passo, soverchiato sul piano atletico. Il Milan comincia ad aspettarlo come Godot". 4,5 pure per il Corriere della Sera, che commenta in modo chiaro: "Chi l'ha visto?". Unico 4 glielo dà MilanNews: "Si eclissa paurosamente. Pioli rifletterà sulla sua titolarità". Infine è da 4,5 per TMW: "Chi si aspettava il guizzo, la serata da stella nella galassia blu di Londra, è rimasto deluso. Giochicchia, poca lucidità e ancora meno cattiveria in un match che dovrebbe essere vissuto con la bava alla bocca".

I voti

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

MilanNews: 4