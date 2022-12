Le pagelle di Giroud: da riserva di Benzema a star del Mondiale, non è mai stato così forte

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ai gol pesanti è abituato Olivier Giroud. Ne ha segnati tanti con la maglia del Milan, ma anche con quella della Francia. Ma quello di ieri probabilmente è il più importante della sua carriera. "Pare ingabbiato e isolato. Poi arriva il cross di Griezmann e segna un gol da centravanti verissimo", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7 in pagella. Stesso voto da parte del Corriere della Sera: "Tocca tre palloni e sono tre pericoli: quarto gol al Mondiale, da quando è miglior marcatore della Francia è in fiducia totale".

Si accoda il Corriere dello Sport: "Non è mai stato così forte in vita sua. Trasforma in tesoro quasi tutti i palloni che tocca. Il quarto gol in questo Mondiale - sono 53 con la Francia - è l’aratro che traccia il solco decisivo per il raggiungimento della semifinale. Da riserva di Benzema a star del torneo a 36 anni. La vita può essere meravigliosa". Mezzo punto in più da Tuttosport: "Segna sempre lui: di piede, di testa o in qualsiasi alro modo lecito. E Deschamps vola". Infine la valutazione di TMW: "Non pervenuto per quasi tutta la partita, si accende nel momento del bisogno: con un gol da attaccante puro, su un gran servizio da sinistra di Griezmann, mette la firma sulla rete dell'1-2 che vale il passaggio in semifinale contro il Marocco. Determinante".

I VOTI DI GIROUD

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5