Le pagelle di Kessie: chissà dove ha la testa. Molle, svagato, fuori posizione

Prestazione deludente del Milan, che cade in casa sotto i colpo del Sassuolo targato Dionisi. Una brutta prestazione, soprattutto a centrocampo, dove stecca Franck Kessie. Il Presidente è bocciato su tutti i quotidiani, per La Gazzetta dello Sport, con 4 in pagella, è il peggiore in campo: "Tutti convinti che la chiave fosse il centrocampo: dentro Kessie per Bakayoko e tutto a posto? Tutto peggio. Chissà dove ha la testa: perde la palla del 3-1 e ne combina altre. Molle, svagato, fuori posizione". 4,5 il voto sul Corriere dello Sport: "Dovrebbe suonare la carica e invece perde la palla del 3-1. Notevolmente appannato e pasticcione". Voto 5 nelle pagelle targate TMW: "Colpevole in occasione del gol di Berardi, si fa soffiare palla con facilità".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Milannews: 5