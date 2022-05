Le pagelle di Leao: un gol pesantissimo, trova la mira giusta al momento giusto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan batte di misura la Fiorentina e resta in resta al campionato con due punti di vantaggio sull'Inter. Decisivo il gol di Rafael Leao, abile a sfruttare l'errore di Terracciano. Voto 7 da TMW per l'attaccante: "Terracciano gli regala il pallone della gloria, lui ha il merito di accettare l'invito. Un gol dal peso specifico talmente importante da oscurare qualche passaggio a vuoto, come un gol sprecato da pochi passi a inizio ripresa. Osservato speciale, su di lui raddoppio costante dal quale fatica a smarcarsi".

Stesso voto su Milannews.it: "Il gol della vittoria, il numero 10 del suo campionato, è di una pesantezza clamorosa. In avvio di ripresa, sull’assist di Giroud, fa tutto benissimo ma poi perde la coordinazione e spara la palla in curva. Si rifà con il gol da tre punti".

Mezzo voto in più sul Corriere della Sera nella sua versione online: "Il decimo gol in campionato è pesantissimo. Una magia che è la sintesi delle sue qualità: velocità, dribbling, astuzia". Stesso voto su Repubblica: "Scavalla fin troppo verso il centro, aggiungendosi spesso a Giroud da seconda punta. Le cose migliori gli riescono in fuga sulla fascia, poi dissipa come da copione. Ma capita agli artisti del calcio: trova la mira giusta al momento giusto"

I voti

TuttoMercatoWeb.com: 7

Repubblica: 7,5

Corriere della Sera: 7.5