Le pagelle di Pavlovic: "Al debutto ricorda Stam. Al Milan serviva uno così"

L'unica nota positiva in un pomeriggio cupo, nonché il migliore in campo del Milan di Paulo Fonseca. Nonostante fosse all'esordio con la maglia rossonera, Strahinja Pavlovic ha mostrato personalità ma soprattutto precisione, dando un assaggio a tifosi, allenatore e dirigenza di quello che sarebbe in grado di fare nel momento in cui giocasse con più continuità. L'impressione è che dopo la prestazione di ieri contro il Parma il serbo difficilmente lascerà il campo, ma è sempre meglio andarci cauti perché questo è solo l'inizio.

LE PAGELLE DI PAVLOVIC

Il Corriere della Sera 6.5: "Se il Milan resta in partita fino alla fine è merito suo. Risultato a parte, debutto notevole. Ha anticipo e nervi saldi. Al Milan serviva uno così".

La Gazzetta dello Sport 7.5, IL MIGLIORE: "Gioca quasi da solo e regge il Milan sulle sue spalle. Sfiora il gol di testa, ne evita un paio del Parma che sembravano fatti. Aspettiamo conferme, ma al debutto ricorda Stam".

Il Corriere dello Sport 6,5: "Due volte vicino al gol di testa, prodigioso su Man e Mihaila lanciati a rete. È l’unico realmente concentrato tra i suoi".

Tuttosport 6.5: "Su Man e Mihaila salva due gol quasi fatti. Impatto positivo, gestisce molto lucidamente il giallo preso nel primo tempo: per Thiaw si preannunciano tempi duri".

MilanNews.it 6.5: "È il giocatore più pericoloso del primo tempo, con un colpo di testa alzato sopra la traversa da Suzuki e un palo esterno. Bonny lo mette alla prova dal punto di vista fisico. Anche nel secondo tempo è spesso dominante, sia a campo aperto sia nel corpo a corpo".