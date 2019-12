Le pagelle di Piatek - Il Milan ha un fantasma al centro dell'attacco

"Praticamente un fantasma al centro dell'attacco", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "In evidente difficoltà, i palloni gli rimbalzano addosso", le fa eco il Corriere dello Sport. Morale della favola: Krzysztof Piatek non sa più segnare. Il forte centravanti ammirato lo scorso anno al Genoa sembra ormai soltanto un lontano ricordo, perché il Piatek in versione rossonera è a secco da sei partite (dal 20 ottobre contro il Lecce) e ha progressivamente perso identità, smalto e fiducia. Un trend assai negativo che sta facendo perdere la pazienza a tutti in casa Milan e a cui il mercato di riparazione potrebbe forse essere l'unica soluzione. Intanto, nella gara vinta di misura ieri contro il Parma, per il polacco si registrano cinque insufficienze su cinque.

Questi tutti i voti di Krzysztof Piątek:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

MilanNews.it: 5