Le pagelle di Pioli: il Milan ha già voltato pagina. E lui prende più applausi che fischi

"Ha portato il Milan 25 volte al tiro e ha nascosto la porta al Newcastle". Inizia così la pagella de La Gazzetta dello Sport di Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri che hanno pareggiato 0-0 contro il Newcastle dopo aver dominato: "Bella reazione post-derby. Per lui più applausi che fischi: giusto". Stesso voto per Tuttosport: "Il Milan crea tantissimo e soffre poco. Manca la vittoria, d'accordo, ma la squadra ha già voltato pagina rispetto al derby". Più bassa la valutazione del Corriere della Sera, che gli assegna un 6: "Il suo Milan crea molto, tira 25 volte, meriterebbe la vittoria, ma viene tradito dai suoi attaccanti. Risultato: occasione persa, c'è poco da girarci intorno. Per quel che si è visto, il Newcastle si poteva e si doveva battere. Nota positiva dopo lo choc del derby, la reazione c'è stata, tecnica e mentale. Avanti". L'unica insufficienza è il 5,5 del Corriere dello Sport: "La sua squadra scende in campo con un altro atteggiamento dopo il derby, ma non va oltre lo 0-0, sono punti persi". Torna ad essere da 6 per MilanNews: "La squadra dà un segnale di reazione dopo la scoppola nel derby e crea un numero di occasioni impressionanti nel primo tempo. Ma i suoi non la buttano dentro. Forse legge tardi il cambio di Loftus-Cheek, che dava segnali di stanchezza e poi è stato tolto dopo il problema fisico che ha subito l’inglese". Infine è da 6 per TMW: "C'è un derby da farsi perdonare, il Milan interpreta la gara con la giusta grinta e coraggio. Gli manca solo il gol, ma questo va chiesto ai suoi giocatori".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 6