Le pagelle di Pioli - Il suo giovane Milan si è fatto grande. E a Bergamo lui non sbaglia una mossa

Secondo in classifica a due punti dalla capolista Napoli, il Milan di Stefano Pioli non può più essere considerato una sorpresa. Sorprende eccome, però, la crescita dei giovani talenti rossoneri (da Tonali a Leao), che in quest'avvio di stagione stanno trovando continuità di rendimento e di risultati. "Ha ragione Pioli quando dice che la squadra è giovane e non sembra. L'Atalanta prova a cambiare assetto, ma è dominata a centrocampo. Il gol iniziale aiuta, però gli errori in 90 minuti sono rari", è l'analisi de La Gazzetta dello Sportsull'ennesima prestazione convincente del Diavolo. "Segnare dopo 28'' è un bel vantaggio. Ma le sue mosse sono tutte azzeccate", scrive invece il Corriere dello Sport, concentrandosi in particolare sulle strategie vincenti di Pioli. "Il suo Milan si conferma squadra micidiale in trasferta. E dimostra di saper cancellare subito, anche psicologicamente, il ko con l'Atletico Madrid", sentenzia Tuttosport.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

MilanNews: 8