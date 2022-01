Le pagelle di Pioli: il suo Milan sa sempre cosa fare, la corsa scudetto è aperta

Terza vittoria consecutiva per il Milan, che rialza la china dopo un periodo complicato e si riporta alle spalle dell'Inter, seppur con una partita in più. Grande merito va al suo condottiero in panchina, Stefano Pioli, premiato da La Gazzetta dello Sport con un bel 7,5 in pagella: "Il Milan a orologeria è merito suo. La squadra sa sempre cosa fare, sa attaccare, difendere, aggredire, gestire. Assenti? Quali assenti?". 7 invece il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Festeggia le 400 panchine in serie A con una vittoria in scioltezza. Nonostante le assenze, la sosta ha fatto bene al Diavolo".

Per il Corriere della Sera il tecnico rossonero merita 7,5: "Vittoria netta, da grande squadra, che impone la propria superiorità nonostante ben dieci assenti. Il Milan c'è e non si arrende, la corsa scudetto è aperta". Mezzo voto in meno nelle pagelle di TMW: "La vittoria contro la Roma ha dato grande fiducia nonostante il Covid-19 abbia spazzato via gran parte della difesa. La squadra ha il merito di aprire subito la partita, togliendo al Venezia la possibilità di fare una partita difensiva. Il resto è tutto in discesa con la squadra che riesce a gestire e colpire con esperienza e cinismo".

