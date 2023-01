Le pagelle di Pioli: Milan in crisi profonda. Zero soluzioni, squadra nervosa e senz'anima

MilanNews.it

Pochi dubbi sui voti in pagella oggi dei giocatori e dell'allenatore del Milan dopo il 4-0 contro la Lazio di ieri. Stefano Pioli è da 4 per La Gazzetta dello Sport: "Zero reazione da Riad, zero soluzioni, squadra nervosa, ma senz'anima. Impressionante come Sarri, con le sue idee ben visibili, controlli il campo". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Milan toreato, bolso e squinternato. Lazio e Olimpico da bolgia dantesca, si è trovato condannato subito. Una crisi senza molte parole. Cataldi e Felipe Anderson erano i suoi uomini, ieri due di tanti diavoli". Più morbido Tuttosport, che gli assegna un 5: "Se una squadra prende gol alla prima azione, il problema è a monte. A questo aggiungete la stanchezza fisica e, soprattutto, mentale di gran parte del gruppo". Torna a bocciarlo con un 4 il Corriere della Sera: "Sceglie una formazione d'attacco, ne prende 4 senza mai tirare in porta. Crisi vera, crisi profonda". Per MilanNews "non c'è niente di difendibile" e quindi valuta il tecnico rossonero con un 4: "Ha la piena responsabilità di quanto si sta vedendo in campo, con una squadra costantemente spaccata in due e in balia fisica degli avversari. C’è un blackout mentale generale, suo compreso, che sta ficcando il Milan in un buco nero molto pericoloso per il prosieguo della stagione. E si fa fatica a credere ad alcune dichiarazioni, tipo quello che la squadra lavora bene, perché è evidente che non sia così. E la cosa va avanti dalla preparazione di Dubai". Infine è da 4 pure per TMW: "Nella scorsa stagione è stato il grande protagonista della cavalcata Scudetto, ora è tra i maggiori responsabili di un Milan che non vince da 20 giorni, che ha perso la Supercoppa, che è uscito dalla Coppa Italia e ha conquistato due soli punti nelle ultime tre giornate. Squadra sbilanciata che dà l'impressione di essere poco grintosa: una impressione figlia del poco equilibrio, soprattutto in fase difensiva".

