Le pagelle di Pioli: tanta confusione, la sua posizione è sempre più a rischio

vedi letture

Peggio di così, era complicato. La corsa di Stefano Pioli sulla panchina del Milan rischia di essere franata in una brutta notte europee. La qualificazione è già abbondantemente compromessa dopo un tempo, le scelte sono coraggiose ma non premiano. E anche in superiorità numerica i rossoneri non riescono a rimettersi in corsa. Non il miglior modo di preparare il derby, forse uno degli ultimi atti alla guida del Diavolo.

La stroncatura del tecnico rossonero è unanime e pesante. 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Non solo Inzaghi, anche De Rossi sembra la sua kryptonite. Rispetto all'andata prova a inventarsi qualcosa, ma già Reijnders e Chukwu fuori sono una falsa partenza. E poi solo tanta confusione in campo. Male male". Il voto non varia sulle pagine del Corriere dello Sport ("Parte con un insolito 4-2-3-1 con Calabria a centrocampo e Musah esterno, il suo Milan sbanda dopo appena dodici minuti. Sconfessa tutto dopo la seconda rete incassata. Che confusione! Una notte da incubo, la sua posizione è sempre più a rischio") e di Tuttosport: "Tra andata e ritorno completamente in bambola. Sbaglia l’approccio e la formazione dell’Olimpico".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Milannews.it: 4