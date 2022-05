Le pagelle di Pioli: vincente la scelta di Tonali avanzato, un colpo da maestro

Fonte: tuttomercatoweb.com

Niente Fatal Verona, il Milan sfata il tabù e vince in rimonta al Bentegodi. Pioli sceglie di schierare Tonali più vicino alla porta, e il centrocampista lo ripaga con una doppietta da sogno nel giorno del suo compleanno. Per La Gazzetta dello Spor il tecnico del Milan è da 8 in pagella: "Non entra nel club dei grandi ai quali Verona è stata fatale, ma di certo non se ne cruccia. Bella la scelta del 4-1-4-1 con Tonali così alto. Un inedito".

Voto 7 invece sul Corriere dello Sport: "Sceglie Krunic per la trequarti, ma soprattutto un modulo un po’ modificato. Altra rimonta, come a Roma". Voto 8 invece su Tuttosport: "Si prende i suoi rischi e li azzecca tutti, nella partita che conta più di tutte". Stesso voto sul Corriere della Sera: "Voluta, sudata, difesa. Vittoria pesantissima che avvicina il Milan allo Scudetto. Molto del merito è suo: la trovata di avanzare Tonali sulla linea d'attacco è vincente, un colpo da maestro".

Voto 8 anche nelle pagelle targate TMW: "Milan ormai a sua immagine e somiglianza, che gioca con la calma e l'autorevolezza di chi è consapevole delle proprie qualità. In un campo storicamente ostico e sotto di un gol questo Milan si riprende la partita e la capovolge. Un segnale fortissimo per la corsa scudetto, in cui il tecnico è grande protagonista".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

Milannews: 7,5