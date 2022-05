Le pagelle di Theo: come un videogame, un gol alla Weah. Prossima fermata: Scudetto?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Come George Weah, come un videogame. Theo Hernandez non segnava dalla sfida di Venezia e ha scelto il momento migliore per sbloccarsi: la sua straordinaria rete ha chiuso i giochi contro l'Atalanta e ha fatto letteralmente esplodere San Siro. Una cavalcata incredibile, coast to coast per oltre 70 metri; "Il treno Theo alta velocità è partito. Prossima fermata: Scudetto?", si chiede La Gazzetta dello Sport, mentre TMW scrive: "Non segnava da gennaio, ha il piede caldo e tanta voglia. Cerca il gioiello su punizione, lo trova con una sgroppata impressionante: dopo 75 minuti ad alta intensità, si porta a spasso mezza Atalanta e segna il gol che chiude la contesa".

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

MilanNews.it 8