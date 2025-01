Le pagelle di Theo Hernandez: "Si gioca a mezzogiorno, ma lui non si è svegliato"

Il Milan vince in rimonta sul Parma, ma la prova dei rossoneri è molto criticata da quotidiani e siti. Questo il giudizio sulla prestazione di Theo Hernandez da parte di TMW: "Un paio di errori marchiani, non da lui, come in occasione dell'1-0 del Parma: ok, scivola e su questo non ha colpe, ma perché indietreggiare e fare arrivare Cancellieri fino ai sedici metri?", mentre la Gazzetta scrive: "Si gioca a mezzogiorno e lui non sembra essersi svegliato. La scivolata dello 0-1 e tanto altro, fuori dopo 45'".

Corriere dello Sport e Tuttosport scrivono: "Cancellieri imperversa e lui lo agevola scivolando. Altra prestazione sconcertante. Nemmeno Conceiçao ne può più: fuori all’intervallo". "Segna il Parma e come sempre sul banco degli imputati ci finisce lui. Bocciatissimo".

CorSera e MilanNews non sono meno pesanti: "Solito blackout sul gol. Un tempo e Conceicao lo sostituisce, senza ripianti"."Primo tempo ectoplasmatico del francese, che sul gol di Cancellieri prima scivola goffamente e poi si gira dalla parte opposta, concedendo l’interno all’avversario che trova il mancino che batte Maignan. E anche diversi palloni pigri persi in mezzo al campo. Conceiçao se ne sbatte e lo lascia giù nell’intervallo".

Le pagelle di Theo Hernandez

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 4,5

Corriere dello Sport - 4,5

TuttoSport - 4,5

Il Corriere della Sera - 4

MilanNews.it - 4,5