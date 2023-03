Le pagelle di Tomori: dà una pessima immagine di sé e vive l'ennesimo basso della stagione

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Concorso di colpa con Bennacer in occasione del primo gol, non riesce nemmeno a metterci una pezza su Samardzic". E' questa la pagella di TMW per Fikayo Tomori, tra i peggiori in campo in Udinese-Milan. Voto 4,5 per il Corriere dello Sport: "Un altro errore da matita rossa. Prima si fa anticipare da Samardzic, poi viene dribblato come un birillo. La stagione fin qui è fatta di pochi alti e molti bassi. In affanno e Pioli lo cambia". Si accoda Tuttosport: "La combina grossa in occasione dell’1-0 dei friulani: Samardzic gli ruba palla, poi lo punta e lo salta senza apparenti problemi. Poco concentrato". Stessa valutazione anche da La Gazzetta dello Sport: "Il colpo di sonno che manda avanti l'Udinese è fastidiosissimo per leggerezza: pessima immagine". Per il Corriere della Sera è "come se avesse il radar spento".