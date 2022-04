Le pagelle di Tonali: cuore caldo e mente fredda, guida la rimonta del Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan vince all'ultimo respiro sul campo della Lazio e si riprende la vetta. Decide il gol in pieno recupero di Sandro Tonali, per i quotidiani il migliore in campo dei rossoneri. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "È lui ad alzare per primo la squadra aggredendo con rabbia i ragionieri laziali, è sempre lui a chiudere in bellezza, firmando un successo pesante come un macigno. Cuore caldo e mente fredda, eccolo qui".

Voto 8 invece sul Corriere dello Sport: "Il gol segnato con satanica libidine, un fior di gol: stop e tiro volando. Su tutto e su tutti, Tonali. Ora regista fine, ora mediano lottatore, ha guidato il Milan alla rimonta solfeggiando e sradicando. Notte solcata e illuminata da lui". Stesso voto sul Corriere della Sera: "Generoso, instancabile, decisivo. Se il Milan è ancora lì è soprattutto per merito suo".

7,5 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "In cattedra. L'uomo del destino, simbolo di questa vittoria. Una rete intelligente ma soprattutto una partita da leader assoluto. Una gemma Scudetto e per il calcio italiano".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 8

Milannews.it: 8