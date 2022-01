Le pagelle di Tonali: Milan dipendente da lui, mostra solidità e qualità

Finisce 0-0 il big match di serie A fra Milan e Juventus. Una gara nella quale hanno brillato le difese e steccato gli attacchi. Nei rossoneri spicca, e ormai non è una novità, Sandro Tonali. Per La Gazzetta dello Sport il centrocampista del Milan merita 6,5 in pagella: "Un tempo spettacolare, lotta continua, doppia e forse tripla fase. Comprensibile il calo nelle ripresa, anche perché attorno c'è un discreto vuoto. Milan Tonali-dipendente e non è che sia una bella notizia".

Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "È il rossonero più tartassato: prende mazzate praticamente da qualsiasi avversario. Probabilmente, perché, è quello che in mezzo avrebbe le idee più chiare se lo lasciassero giocare. Ancora una volta mostra solidità, ma anche qualità".

6,5 il voto invece nelle pagelle targate TMW: "Tocca e lavora decine di palloni, spesso e volentieri con ottima qualità. L'unica pecca? Manca la giocata decisiva, quella che potrebbe risolvere partite del genere".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 7