Le pagelle di Tonali: torna la Tonal-Verona. Ruba a Tommasi le chiavi della città

Il Milan rischia a lungo di rimanere incastrato nella rete dell'Hellas Verona e del nuovo tecnico Bocchetti, poi però conquista tre punti pesantissimi anche in chiave classifica. Il protagonista assoluto è Sandro Tonali, trascinatore e in rete con il decisivo 2-1. Per la Gazzetta "ruba le chiavi della città a Tommasi, che conosce la vita da mediano". Il Corriere dello Sport invece scrive "più di una volta deve vedersela contro Verdi che è sempre un cliente complicato. Come l'anno passato, condanna il Verona alla sconfitta". Tuttosport lo applaude: "Gara di sofferenza su Verona, illuminata dal "solito" gol a Verona, il terzo in due campionati, arrivato con una percussione da fuoriclasse". Il Corriere della Sera riparte ricordando il recente passato: "L'anno scorso al Bentegodi aveva firmato la doppietta scudetto, stavola la percussione da tre punti, oltre al terzo posto, regala al Milan una settimana di tranquillità". MilanNews gioca col suo nome: "Torna la Tonal-Verona ed è ancora lui, con un inserimento senza palla di quelli che gli piacciono tanto, a regalare tre punti fondamentali al Milan. Come lo scorso anno segna nella porta sotto la Sud e lo fa con un’importanza capitale". Infine la valutazione su TMW: "Serata non sempre facilissima, l’aggressività degli avversari è una condizione di scomodità ricorrente. Quando trova uno spazio da attaccare, però, si invola verso la porta e regala i tre punti".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7,5