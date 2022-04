Le pagelle di Tuttosport: Kalulu il migliore, Giroud poco servito

MilanNews.it

Pierre Kalulu è stato indicato come migliore in campo della partita contro il Genoa dalla redazione di Tuttosport, un 7 pieno per lui che ha servito l'assist per il gol di Leao. Insieme a lui i più positivi sono proprio il portoghese con Tomori e Mike Maignan, autore di una bella parata nel finale. Non convince la prestazione di Olivier Giroud che viene servito poco e quella di Franck Kessie, beccato anche dal pubblico. Male anche Saelemaekers, che si prende un 5.