Le pagelle di Tuttosport: Maignan ci mette la faccia, Chukwueze deludente

Anche le pagelle di Tuttosport incoronano Mike Maignan come il migliore in campo nella vittoria del Milan contro la Fiorentina. E ci mancherebbe. Il portiere rossonero si merita il 7.5 in pagella con questa motivazione: "Spaventa San Siro dopo un grande intervento su Beltrán palesando qualche problemino fisico. Macché, resta in campo fino all 90’ e mette la faccia per fermare Mandragora". Non sono pochi i 6.5 tra i rossoneri: Calabria, Reijnders, Theo, Tomori e Musah, tutti meritano la piena sufficienza.

Rimandato ancora una volta Luka Jovic che pure qualche segnale di vita lo da ma non è ancora sufficiente, nel vero senso della parola (5.5): "Nel primo tempo tocca un paio di palloni, ma con uno di essi innesca Theo che poi si procura il rigore. Potrebbe chiudere così la serata in gloria, invece si mangia un gol gigantesco davanti a Terracciano". Ancora disappunto per la partita di Samuel Chukwueze (5): "Prestazione deludente: spreca troppo". Per Stefano Pioli arriva la sufficienza: "Con un Milan in emergenza acciuffa 3 punti, senza prendere gol".