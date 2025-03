Le pagelle di Tuttosport: Musah, come si fa? Fofana muscoli e palloni recuperati, Reijnders leader

Il Milan vince in rimonta anche contro il Como confermando per l'ennesima volta in stagione di essere una squadra che ha carattere, ma non quella continuità che le servirebbe per ambire ai piani alti della classifica. Nonostante i 3 punti sono tanti i giocatori tra le file rossonere che non hanno convinto. A partire da Kyle Walker (voto 5,5), Leao (voto 5,5), Gimenez (voto 5), Bondo (voto 5) e Theo Hernandez (voto 5). Per i colleghi di Tuttosport, però, il peggiore in campo del Milan è stato Yunus Musah (voto 4,5): "Come si fa, come si fa? Non è la canzone di Blanco, ma la reazione di San Siro alle chance sprecate dall’americano: al 4’, al 14’ e a inizio ripresa prende pure un giallo che gli farà saltare il Napoli".

Bene, anzi, benissimo Tammy Abraham (voto 7), autore dell'assist del gol vittoria di Reijnders, Fofana (voto 6,5), Pulisic (voto 7), ed ovviamente anche il match winner Tijjani Reijnders (voto 7,5), il migliore in campo del Milan: "Ci prova al 39’, ci va vicino con la traversa al 69’, ci riesce con un gol bellissimo al 31’ dopo aver dato l’assist a Pulisic: leader".

Promosso anche Conceiçao (voto 7): "Con i cambi riesce a ribaltare il match e a portarla a casa".