Le pagelle di Tuttosport: Reijnders Re Mida, difficile chiedere meglio a Leao

Dopo un 6-1 netto e senza appello come quello che il Milan ha rifilato al Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia, le pagelle del Diavolo non possono che essere super positive, anche sulle colonne di Tuttosport. A cominciare da Tijjani Reijnders che con un 7.5 è il migliore in campo: "L’assist per Chukwueze è da Power Reijnders Ultrazord (citazione nerd), il raddoppio è una staffilata fatale: come Re Mida, trasforma ogni pallone che tocca in oro".

Molto bene anche Chukwueze, Leao e Abraham che si meritano tutti un 7 in pagella. Per il nigeriano: "Brividino quando la prima conclusione va sul palo, poi la ribadisce in gol e trova pure la doppietta per festeggiare la presenza numero 50 con la maglia del Milan". Per il portoghese: "Un tempo a tutta, col repertorio in bella mostra: giocate, dribbling e gol - difficile chiedergli di meglio". Per il britannico: "Va in gol al nono minuto, ma è fuorigioco di Leao. Rimette a posto le cose nella ripresa, dopo aver dato un assist".

Promosso, ovviamente, anche Paulo Fonseca, sempre con un 7: "Una bella prova del Milan, che chiude subito la pratica e risparmia pure energie per l’imminente gara di Bergamo"