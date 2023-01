Le pagelle di Tuttosport: solo Bennacer dà la scossa. Leao e Giroud flop

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tuttosport nelle pagelle della partita di ieri sera persa dal Milan contro il Torino in Coppa Italia, ha bocciato diversi giocatori del Milan sia delle seconde linee che dei titolarissimi. Sia per Rafael Leao (5.5) che per Olivier Giroud (5) c'è l'insufficienza: nessuno dei due è riuscito a cambiare l'inerzia della partita, soprattutto offensivamente. L'unico che ha superato il 6 è Ismael Bennacer (6.5): "Con lui il Milan cambia musica". Per De Ketelaere la sufficienza grazie a un primo tempo quantomeno incoraggiante, così come per tutto il reparto difensivo, Tatarusanu compreso.