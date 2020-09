Le probabili formazioni di Milan-Bologna: Rebic titolare, per Tonali solo panchina

La Serie A... ricomincia! Nel weekend si giocheranno le prime sette gare di una stagione compressa e che inizia nel pieno del mercato estivo, il quale si concluderà solo il 5 ottobre. Peraltro una prima giornata menomata dall'assenza di tre sfide, quelle che riguardando Inter, Atalanta e Spezia, che hanno chiuso in ritardo la scorsa annata. Di seguito le ultime di formazione di Milan-Bologna, ultima sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL MILAN - Rebic torna dal primo minuto in campionato dopo la squalifica in Europa League e in difesa ancora assenti Conti, Romagnoli e Musacchio per infortunio, mentre Leao è totalmente fuori condizione a causa della sospetta positività annunciata ieri. Tonali dovrebbe iniziare dalla panchina, con Kessie e Bennacer titolari nel duo di centrocampo. Davanti ancora Ibrahimovic a fare da punto di riferimento della manovra avanzata, con Calhanoglu e Castillejo a inventare.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Tante conferme nel Bologna targato Mihajlovic pronto a inaugurare la stagione 2020/21 a San Siro contro il Milan. De Silvestri sarà l’unico volto nuovo del probabile undici titolare che vedrà l’accentramento di Tomiyasu a far coppia con Danilo in difesa, Dijks sulla corsia di sinistra e Skorupski tra i pali. In mediana si va verso la conferma della coppia Dominguez-Schouten provata da Sinisa nell’ultimo test con l’Entella, mentre le chiavi dell’attacco saranno affidate al solito trio Orsolini-Soriano-Barrow alle spalle dell’instancabile Palacio. Non sarà della sfida Medel che deve ancora scontare un turno di squalifica.