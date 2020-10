Le probabili formazioni di Milan-Spezia: Farias insidia Gyasi nel tridente di Italiano

Il focolaio Genoa non impedisce alla Serie A di andare avanti: rinviata la gara del Grifone, che avrebbe dovuto affrontare il Torino domani pomeriggio, non dovrebbero esserci problemi per il programma rimanente della massima divisione italiana, ma la certezza la si avrà solo dopo i tamponi di oggi in casa Napoli. Di seguito le ultime di formazione provenienti dai nostri inviati per la domenicale tra Milan e Spezia, in programma alle 18.00:

COME ARRIVA IL MILAN - Ballottaggio in avanti tra Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, e attenzione ad una chance per Leão, anche se al momento sembra essere il giovane centravanti italiano ad essere il favorito per una maglia da titolare. Pioli dovrà rinunciare a Rebic infortunato e Ibrahimovic ancora alle prese con il Covid. Tonali si candida per una maglia da titolare al posto di Bennacer o Kessie. In difesa ancora assenti Romagnoli e Conti.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Due assenze per Vincenzo Italiano per il match di San Siro. Il tecnico aquilotto non avrà a disposizione l'infortunato Zoet oltre allo squalificato Terzi. In porta ci sarà Rafael con Ferrer che dovrebbe essere confermato sulla corsia di destra al posto di Sala. Al centro torna Erlic al fianco di Chabot mentre a sinistra agirà Ramos. A centrocampo al fianco di Matteo Ricci ci sarà Maggiore da una parte e Bartolomei dall'altra mentre Farias potrebbe insidiare Gyasi nel tridente d'attacco completato da Verde e Galabinov.