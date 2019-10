Le regole di Pioli: tre principi fondamentali nell’avventura al Milan

“Idee di gioco, posizioni in campo e intensità”. I tre principi annunciati da Stefano Pioli in conferenza stampa ieri alla vigilia della sfida di questa sera contro il Lecce. In settimana il nuovo allenatore rossonero ha lavorato su questi tre concetti. La tattica, dunque che posizione devono tenere in campo i suoi giocatori, poi sull’aspetto fisico e quindi insistere sull’intensità, e infine sulle idee che vuole portare in questa nuova esperienza. Tre principi che non possono installarsi rapidamente, e lo stesso allenatore è il primo a saperlo: “I giorni passati insieme non sono tantissimi – ha detto Pioli -. Non saremo precisi e perfetti, proprio per questo dovremo avere un atteggiamento di generosità e attenzione molto elevato”. L’ex mister di Inter e Fiorentina ha chiesto anche di rispettare alcune semplici regole per migliorare la convivenza a Milanello. Il divieto di utilizzare i cellulari a tavola e di fare ritardo agli allenamenti. Alimentazione controllata e no al ritiro pre-gara quando il Milan giocherà in casa di sera a San Siro. Colazione e pranzo sempre insieme.

Uno Stefano Pioli che si è detto pronto ad affrontare questa avventura, arrivata al momento giusto della sua carriera: “Mi sento un tecnico preparato per essere a questi livelli. Venti anni fa non era così, ho approfittato anche delle esperienze negative per migliorarmi, per bagaglio ed esperienza. Domani compio 54 anni e credo di avere la maturità a disposizione per stare a questi livelli". Non sarà una partita semplice perché il Lecce gioca un calcio offensivo, ma i rossoneri davanti a 50 mila spettatori dovrà iniziare con il piede giusto e vincere per avvicinarsi alle squadre davanti in classifica: “Proverò a non sbagliare la formazione iniziale, giocheranno quelli forti ma anche chi entra dalla panchina deve dare il massimo anche se giochi tre minuti. Dobbiamo fare risultato per noi stessi, per il club e per i tifosi, sappiamo quale sia la classifica. E se pensiamo di non meritare questa classifica e il momento giusto per dimostrarlo".