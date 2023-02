Le statistiche rossonere nel primo tempo: 0 tiri e 26% di possesso palla

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le statistiche della prima frazione di gioco del derby di Milano tra Inter e Milan, concluso sul risultato di 1-0 sui nerazzurri, raccontano molto di quanto si è visto in campo, un dominio dell'Inter. 9 tiri per i nerazzurri, di cui 2 in porta contro gli 0 totali dei rossoneri. Anche il dato sul possesso palla la dice lunga: 76% a 26% in favore della squadra di Inzaghi. Gli angoli sono 5 a 0 in favore dei nerazzurri come anche i cross in area: 12 a 2. Serve un cambio di passo nella ripresa.