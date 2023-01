Leao: "2022 indimenticabile per me, ringrazio chi mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. 2023 sto arrivando!"

MilanNews.it

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso su Instagram salutando il 2022: "Il 2022 sarà sicuramente indimenticabile per me, è stato l'anno in cui mi sono superato a tutti i livelli... Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere e a diventare il giocatore che sono oggi! Il vostro sostegno è stato ed è stato fondamentale. Grazie a tutti (due cuori rossoneri, ndr). 2023 sto arrivando".