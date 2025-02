Leao a Sky: "Alle volte le persone parlano ma non hanno mai giocato. Bello sentire le parole di Ibra"

È l'ora della verità per il Milan: i rossoneri si giocano oggi l'accesso agli ottavi di finale di Champions League ospitando a San Siro il Feyenoord che parte forte del gol di vantaggio segnato nella gara di andata. Ai rossoneri serve una vittoria con due gol di scarto per passare il turno nei tempi regolamentari. Prima della gara, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto Rafel Leao, numero 10 rossonero. Le sue dichiarazioni.

Sulle parole di Ibra: ti hanno caricato?

"Ibra è sempre stato così, quando le cose vanno bene mi dice le cose che non vanno bene e lo fa anche quando le cose non vanno bene. È una persona molto importante per me e penso anche per tutti gli altri, mi ha dato tanto fino a oggi: sono belle parole da sentire, lui capisce come sono le cose dentro al campo. Alle volte le persone parlano tanto ma non hanno mai giocato a calcio. Ma questo non è importante, l'importante sono le persone che possono aiutarti e vincere"