Leao commenta un post di Szoboszlai: "Come to 'AC Milan'"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Dominik Szoboszlai, trequartista del Lipsia cercato in passato anche dal Milan, ha postato su Instagram il video della sua bellissima punizione segnata con la maglia dell'Ungheria durante questa sosta nazionali. È arrivato anche il commento di Rafael Leao, che gli ha ironicamente scritto "Come to 'AC Milan'" (per 'AC Milan' s'intendono i due cuori rossoneri inseriti dal portoghese), a cui Szoboszlai ha risposto con diverse emoji sorridenti.