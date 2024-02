Leao: "Con la musica ho conosciuto Capo Plaza, Sfera Ebbasta, Lazza. Per me vale più di un sound"

vedi letture

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato una particolare (e bellissima) intervista a Tommaso Naccari di GQ Italia, soffermandosi sia sulla sua vita quotidiana in Italia, sua sulla musica che, ovviamente, sul calcio e sul suo Milan.

Milano città ideale (anche) per la musica...

"La cosa bella di questa città e del mio percorso musicale è che mi ha fatto conoscere persone come Capo Plaza, Sfera Ebbasta, Lazza. Sono finito diverse volte con loro in studio e, sicuramente, abbiamo parlato di musica, della mia musica. Sono sempre stati molto gentili e mi hanno dato un sacco di buoni consigli, ma poi in realtà penso che, siccome non parliamo di calcio, siano altri gli argomenti da affrontare. Con loro, per esempio, parlo spesso di come vivere Milano, di com’è stare a Milano. Anche perché alcuni di loro ci sono cresciuti".

Ascolti solo la musica rap?

"No, ascolto di tutto. Ovviamente principalmente rap e trap, ma ho capito che qualsiasi genere può influenzarmi, magari ascolto una canzone che ha una melodia particolare e quella mi torna in mente in studio, mi aiuta a scrivere. Perché il rap? La realtà è che la cosa che mi ha fatto decidere che quello era il mio genere preferito sono i testi. Sono tutti testi che raccontano di quanto sia importante non mollare mai, tenere sempre duro".

Cosa è la musica per te?

"Per me la musica è fondamentale, non solo farla. Vivo da solo qua a Milano, quindi è la mia compagnia tutto il giorno. Appena mi sveglio c’è la musica, quando vado all’allenamento c’è la musica, persino in spogliatoio c’è la musica, tra l’altro adesso sono anche tra i compagni che più di altri può selezionare la playlist… La musica per me vale più che un sound, un sottofondo".