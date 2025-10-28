Leao confermatissimo: il suo bilancio contro l'Atalanta
Rafael Leao ha risposto alle critiche e ai dubbi sul campo, con i gol. Nelle prime due gare da titolare in campionato quest'anno, contro Fiorentina e Pisa, ha replicato con 3 gol: due contro i Viola e uno contro i nerazzurri. Un trend che il portoghese spera di confermare anche nella partita di questa sera contro l'Atalanta, una squadra a cui il numero 10 rossonero ha spesso e volentieri fatto male.
In totale Leao ha segnato 4 gol all'Atalanta: tre di questi in Serie A e uno in Coppa Italia. Due sono molto vivi nella memoria dei tifosi rossoneri, dal momento che sono arrivati nelle gare di andata e ritorno contro i bergamaschi nell'anno del 19° scudetto: specialmente la rete segnata a San Siro nella penultima giornata di campionato, in un San Siro vibrante, rimane uno dei gol più memorabili della carriera di Rafa con il Diavolo.
DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN
Data: martedì 28 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: New Balance Arena di Bergamo
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
