Leao confermatissimo: il suo bilancio contro l'Atalanta

Rafael Leao ha risposto alle critiche e ai dubbi sul campo, con i gol. Nelle prime due gare da titolare in campionato quest'anno, contro Fiorentina e Pisa, ha replicato con 3 gol: due contro i Viola e uno contro i nerazzurri. Un trend che il portoghese spera di confermare anche nella partita di questa sera contro l'Atalanta, una squadra a cui il numero 10 rossonero ha spesso e volentieri fatto male.

In totale Leao ha segnato 4 gol all'Atalanta: tre di questi in Serie A e uno in Coppa Italia. Due sono molto vivi nella memoria dei tifosi rossoneri, dal momento che sono arrivati nelle gare di andata e ritorno contro i bergamaschi nell'anno del 19° scudetto: specialmente la rete segnata a San Siro nella penultima giornata di campionato, in un San Siro vibrante, rimane uno dei gol più memorabili della carriera di Rafa con il Diavolo.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: martedì 28 ottobre 2025

Ora: 20:45

Stadio: New Balance Arena di Bergamo

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it