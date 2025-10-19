Leao, contro la Fiorentina il primo gol in rossonero: i numeri del portoghese contro la viola

E' il giorno del matchday! Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo dopo una sosta per le nazionali molto complicata dal punto di vista degli infortuni. Out Rabiot, Pulisic e Nkunku, i rossoneri dovranno fare di necessità di virtù contro un avversario, la Fiorentina di Pioli in disperato bisogno di punti salvezza.

Numeri e dati pre partita

Il Milan è imbattuto da cinque partite in Serie A (4V, 1N) e non mette in fila almeno sei risultati utili di seguito nel torneo dal periodo tra febbraio e aprile 2024 (5V, 2N), con Stefano Pioli in panchina. Inoltre, Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A - meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari - incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).