Leao: "Devono esserci le critiche per crescere. Davanti a esse mi trovo come in una sfida"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky alla vigilia della sfida contro la Roma, Rafa Leao spiega come gestisce le critiche

"Secondo me devono esserci le critiche per crescere. Sono un giocatore giovane: se andava tutto bene sembra tutto facile. Devo avere sempre quella pressione: io mi trovo come in una sfida davanti alle critiche. Sono con un grande allenatore e grande persone qua al Milan, con Zlatan che è qui sempre accanto a me e accanto a noi".

Sulla partita: "Non solo per me è speciale, è importante per tutti. Sappiamo l'importanza di questa partita: la più importante della stagione, secondo me. Consapevole che giochiamo contro una bella squadra con grandi giocatori ma vogliamo andare avanti"