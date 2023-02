Leao e i suoi obiettivi: "Nel calcio la Champions League, nella musica portare il mio nome più in alto possibile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao, in arte Way 45, è stato il protagonista del nuovo episodio di “Noisey Personal” di VICE, in cui ha parlato delle sue origini, della sua passione per la musica rap, della fama e di tanto altro.

Qual è l’obiettivo che ti sei posto dal punto di vista calcistico e dal punto di vista musicale: “Nel calcio la Champions League, nella musica portare il mio nome più in alto possibile. Essere conosciuto al top della musica”.