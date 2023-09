Leao e il Cagliari: nel gennaio 2020 in Sardegna il primo gol di Rafa lontano da Milano

Rafa Leao è pronto per l'importante sfida in programma quest'oggi in Sardegna contro il Cagliari di mister Ranieri. A meno di clamorose novità, il portoghese partirà dalla panchina per lasciare spazio a Cristian Pulisic. Importante il dettaglio che riguarda il nuovo numero dieci rossonero: nel gennaio 2020, il Milan vinse a Cagliari per 2-0 e proprio contro i sardi Leao siglò il primo gol con la maglia del Milan in trasferta (la prima rete assoluta fu a San Siro contro la Fiorentina di Montella).