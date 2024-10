Leao e la frase su Martinez. Il Milan e Fonseca non la valutano come un attacco al tecnico

Il Portogallo e il Milan giocano con lo stesso modulo, ma Rafael Leao in rossonero ha un rendimento e in Nazionale ne ha un altro. A testimoniare il fatto che con Roberto Martinez ci sia un gran feeling sono proprio le parole del calciatore: "Mi sento al massimo livello. Quando sono qui sento il sostegno di tutti. Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco. L'allenatore mi ha chiesto profondità e uno contro uno, di fare il meglio che posso. Fondamentalmente fare il mio gioco per creare opportunità. Loro erano molto corti, avevamo poco spazio e l'allenatore voleva che facessi movimenti profondi con e senza palla".

A tanti è sembrata una frase che volesse distinguere la sua situazione con il commissario tecnico e quella con Paulo Fonseca, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo non ha chiesto particolari spiegazioni all'esterno, che non ha approfondito ieri quando è tornato in città e oggi riprenderà ad allenarsi normalmente.

Il club non è rimasto stupido, il tecnico neppure e non si è sentito attaccato, anzi, ricorda che la fiducia che ha nel suo giocatore è grande quanto almeno quella dei portoghesi e non vede l'ora che sia decisivo come in Nazionale.