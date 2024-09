Leao e Theo isolati durante il cooling break, Capello non ci sta: "Mancanza di rispetto verso i compagni di squadra"

Fabio Capello durante Sky Calcio Club ha commentato così l’episodio di Theo Hernandez e Leao, rimasti soli dall’altra parte del campo rispetto al resto della squadra durante il cooling break contro la Lazio. L’ex allenatore ha dato la sua opinione sulle ragioni del comportamento dei due big della squadra. Qui le parole di Capello a Sky:

“Soprattutto è una mancanza di rispetto per gli altri, perché vuol dire che tu consideri gli altri non degni di giocare e quindi manchi di rispetto. Si parla sempre di gruppo e di squadra, ma se tu fai questo gesto vuol dire ‘io devo giocare sempre e voi dovete fare la riserva sempre. Non va bene. Non vogliono essere sostituiti, è questo il discorso, Che poi siano giocatori importanti, però lo dimostrino”.