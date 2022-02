Leao fa 100 con il Milan, i complimenti di Giroud: "Bravo fratellino, ora ne arriveranno altre"

In Milan-Sampdoria di domenica Rafael Leao, oltre a trovare il gol che ha deciso la partita, ha collezionato la sua centesima presenza con la maglia rossonera. Il portoghese è arrivato in Italia nell’estate del 2019 dal Lille. Da allora per lui 100 partite, 23 gol e 15 assist con la maglia del Diavolo.

Oggi il portoghese è stato premiato dalla dirigenza a Milanello per il traguardo raggiunto; Olivier Giroud si è congratulato su Instagram con il suo compagno di squadra: "Congratulazioni fratellino! Ora ne arriveranno altre".