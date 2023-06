In questo campionato, ci sono tre giocatori del Milan che hanno raggiunto il loro miglior dato realizzativo in rossonero in Serie A: si tratta di Rafael Leao, che ha chiuso questa Serie A con 15 gol, Olivier Giroud, autore di 13 reti, e Brahim Diaz, il quale ha invece realizzato in tutto 6 gol in questo questo campionato.