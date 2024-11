Leao il migliore a Cagliari: "Illumina la notte in Sardegna. C'è però un paradosso: lui trova la reta, ma il Milan si perde". Il CorSport gli dà 7,5

Il Milan pareggia a Cagliari in un rocambolesco 3 a 3 che fa tornare con i piedi per terra la formazione rossonera dopo la vittoria in Champions di Madrid contro il Real. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Rafael Leao:

La Gazzetta dello Sport 7.5: "IL MIGLIORE. Molto bene a Madrid, molto bene anche a Cagliari con due gol. Il paradosso è che quando lui trova la rete, il Milan si perde".

Il Corriere dello Sport 7.5: "Sfrutta l’onda lunga di Madrid e torna a segnare in campionato dopo due mesi. Il primo è un tocco sotto per palati fini, il secondo velocità e forza fisica".

Tuttosport 8: "Illumina la notte in terra di Sardegna con una doppietta da fuoriclasse facendo a fette da solo la difesa del Cagliari".

Il Corriere della Sera 7: "Due mesi e mezzo dopo, rieccolo: doppietta show. Diciamolo: la panchina gli ha fatto bene. E diciamolo: se c’è Rafa, c’è il Milan".

La Repubblica 7

LA PAGELLA DI RAFAEL LEAO A CURA DI MILANNEWS.IT

LEAO 7.5: sventra il Cagliari non appena il Milan – non a caso – riesce a trovare gli spazi nella fase difensiva della squadra di Nicola. Reijnders gli apparecchia la tavola con un bel lob che lui mette in porta con un esterno dolcissimo. Per il secondo gol personale, invece, si mette in mezzo ai due centrali del Cagliari e approfitta della palla meravigliosa di Fofana per arrivare davanti a Sherri, accomodarlo a terra e mettere il pallone in porta. Entra anche nell’azione del gol del 2-3. È sempre il pericolo numero uno, per tutti.