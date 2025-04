Leao meravigliao: per la quarta stagione consecutiva ha superato quota 10 gol

Gli si può dire quello che vuole, ma non che è un giocatore decisivo e importantissimo per questo Milan. A conferma di questo il fatto che non nella sua stagione migliore, fatta di panchine e incomprensioni con gli allenatori, Rafael Leao ha comunque collezionato fino a questo momento 11 gol, riuscendo per il quarto anno consecutivo a raggiungere la doppia cifra con la maglia rossonera.

Con quello segnato all'Udinese sono diventate 11 le reti stagionali, 3 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 7 in campionato. La particolarità sta perà nel fatto che tutte le volte che ha timbrato il cartellino in Serie A, Leao l'ha fatto sempre in trasferta, mai a San Siro, che spera di poter tornare a gridare il suo nome già a partire dall'importante sfida in programma questa domenica contro l'Atalanta.