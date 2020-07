Leao: "Nelle ultime tre giornate abbiamo giocato delle belle partite"

Rafael Leao, giovane punta rossonera, è stato intervistato da Milan TV in vista del match di sabato contro la Lazio. Sulla corsa per l’Europa ha detto: “Nelle ultime tre giornate abbiamo giocato delle belle partite, anche la vittoria contro la Roma in casa. Contro la SPAL è stato un peccato perché abbiamo creato molto ma il calcio così, e sabato c’è un’altra partita molto importante. Ci sono ancora 9 partite da giocare. Per noi raggiungere l’Europa è troppo importante, le giocheremo tutte come se fossero delle finali”.