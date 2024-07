Leao oggi si allena con la squadra: ma la preparazione di Rafa è già cominciata

vedi letture

Nella notte italiana, dopo l'amichevole vinta contro il Manchester City, il Milan ha pubblicato il video di Rafael Leao nel ritiro rossonero dove il numero 10 milanista ha incontrato il nuovo mister, il connazionale Paulo Fonseca. Oggi il calciatore rossonero si allenerà per la prima volta con i compagni di squadra e sarà già a disposizione per l'amichevole di giovedì contro il Real Madrid, la seconda in terra americana.

Eppure, come scrive oggi il Corriere dello Sport, durante il periodo di vacanze Rafael Leao non ha smesso di allenarsi ma ha continuato la sua preparazione individualmente con il suo preparatore fidato Francisco Martin. Negli ultimi giorni il giocatore portoghese ha pubblicato diversi video e scatti del suo lavoro durante le vacanze che lo farà arrivare al cospetto di Fonseca già con una buona base fisica.