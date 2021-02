Guardando a dati e statistiche dell'ultimo turno di campionato con il Bologna, tra i protagonisti della sfida si può citare Rafael Leao. Schierato in una posizione non naturale, l'attaccante portoghese si è guadagnato un rigore e ha fornito una prestazione pericolosa in attacco come testimoniano i 4 tiri (di cui 3 in porta) e i 2 dribbling.