Leao pienamente insufficiente contro il Liverpool: "Comincia a giocare quando sono già tutti a casa"

Il Milan perde l’esordio in Champions League contro il Liverpool e lo fa dopo essersi illuso con il gol di Christian Pulisic, sostanzialmente il migliore dei rossoneri dentro una partita che poi è stata dominata dalla squadra di Arne Slot. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani italiani di Rafael Leao:

La Gazzetta dello Sport 5: "Il confronto a distanza con Salah è impietoso. Un paio di traversoni, diverse iniziative stoppate e un palo nel recupero: non incide come dovrebbe contro una grande avversaria".

Il Corriere dello Sport 5: "Primo tempo da “chi l’ha visto?”. Incappa in una delle sue serate storte. Dal suo talento il Milan si aspetta sempre di più".

Tuttosport 4.5: "La giocata migliore è al 96’: i grandi campioni le gare come quella di ieri le giocano da leoni, non da Leao".

La Repubblica 4.5: “Leao Illude e s’illude, fuggendo via nei primi appoggi. Poi si fa sempre rimontare fino al guizzo finale sul palo”.

Il Corriere della Sera 5: “Comincia a giocare quando sono già tutti a casa”.

LA PAGELLA A CURA DI MILANNEWS.IT

LEAO 4.5: il Liverpool non è il Venezia. Alexander-Arnold non abbocca mai ai suoi trick. Fa una fatica bestiale nel correre all’indietro, lasciando spesso Theo Hernandez da solo contro due avversari. Anche nel secondo tempo non sgasa mai come dovrebbe in notti come questa. Il palo finale è solo uno squillo che precede i fischi di tutto lo stadio. Che lui però ascolta dagli spogliatoi perché se na va mentre tutta la squadra va sotto la Sud a prendersi fischi e rimbrotti.