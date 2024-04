Leao polemico sui social cita Barella, Cesari: "Ha ragione a lamentarsi"

vedi letture

Dopo la partita contro la Fiorentina, Rafael Leao, sul proprio profilo di X, ha ripostato un messaggio di un utente che mostrava il momento dell’ammonizione di Tomori contro i viola per aver allontanato il pallone e, in parallelo, una situazione simile in cui Barella, in Inter-Verona, non è stato ammonito. Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto a Pressing, ha dichiarato: "Non si può dire che Maresca abbia sbagliato perchè il regolamento dice chiaramente che non si può allontanare il pallone per ritardare la ripresa del gioco. Il provvedimento dell'arbitro è automatico, quindi non posso criticare Maresca. Anzi gli dico che ha fatto la cosa giusta.

Non mi va invece quello che è successo con Barella contro il Verona: butta via il pallone e Fabbri non lo ammonisce. Mi bisogna sottolineare quello che è sbagliato. Quello che fa Barella è plateale e andava ammonito. Se quindi ha ragione Leao? Certo che ha ragione. Se un arbitro fa bene e l'altro no, bisogna dirlo".