Leao raggiunge la squadra a New York: il video dell'arrivo

Come da programma da oggi si unisce al gruppo squadra a New York anche Rafael Leao. Il portoghese oggi tornerà ad allenarsi sul campo con i suoi compagni e con il suo nuovo tecnico. In realtà però il numero 10 rossonero ha raggiunto il ritiro rossonero subito dopo l'amichevole vinta dal Milan contro il Manchester City per 3-2, nella notte italiana. Lo testimonia un video pubblicato dai canali ufficiali del club in cui si vede Leao arrivare e salutare mister Fonseca e altri membri dello staff.

Scrive il Milan: "Il nostro numero 10 si è unito alla squadra".