Leao scatenato, Pioli lo incorona: "Ha talento e intelligenza"

Due gol e un assist, Rafa Leao è stato l'assoluto mattatore del derby vinto 3-2 dal Milan. Dopo essere stato eletto come MVP dello scorso campionato il portoghese si è confermato un giocatore di assoluto livello anche in questo inizio di campionato. Mister Pioli a DAZN ha speso belle parole per il numero 17 rossonero: “Credo che per migliorare sia necessario avere talento e intelligenza, Rafa ha talento ed è un ragazzo molto intelligente. Ai giovani va dato il tempo di crescere, la libertà di sbagliare. Noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori, tutte le volte che riusciamo ad isolarlo vuol dire che abbiamo costruito bene: è un’arma, non l’unica, importante. Rafa ha un modo di fare che magari frega ma è un ragazzo che capisce, ascolta e sa che non deve accontentarsi. Con questo talento sa che deve puntare in alto in alto”.