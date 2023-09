Leao: "Sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è stato intervistato a GQ Portugal.

Il sogno con il Milan:

"Credo che il club sia sulla strada giusta, siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Champions League. Ora l'obiettivo del club deve essere quello di continuare a salire, di continuare ad aggiungere, di continuare ad essere forte. E sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo".